Последнее обновление: 15.05.2018 11:46

МВФ советует Германии снизить налоги и увеличить зарплаты

Международный валютный фонд (МВФ) советует правительству Германии осуществлять больше инвестиций, повысить уровень заработной платы и ввести налоговые льготы. Об этом говорится в рекомендациях экспертов межправительственной валютно-кредитной организации, обнародованных в понедельник, 14 мая, в Берлине.

Эти меры, как считают эксперты, позволят повысить потенциал темпов роста немецкой экономики и противодействовать грозящему дефициту рабочей силы. В рекомендациях названы отрасли, где недостаток кадров будет ощущаться наиболее сильно: строительная индустрия, сфера информационных технологий, а также служба ухода за больными и старыми людьми.

Отмечается, что с 2020 года вследствие демографических изменений предположительно может сократиться общее число занятого населения. Эксперты особо рекомендуют инвестиции в детские дошкольные заведения и школы с группами продленного дня, чтобы создать женщинам возможность работать полный рабочий день. Снижение налогов также является стимулом для того, чтобы люди не прекращали работать. Повышение зарплат обеспечит, согласно мнению экспертов, оживление внутренней торговли.

Специалисты также рекомендовали Берлину повысить пенсионный возраст, указав, что это поможет сократить бедность в старости. Кроме того, у работающих будет меньше необходимости откладывать деньги на "черный день".

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