Последнее обновление: 08.05.2018 17:03

"Амкодор" строит под Минском новый завод

Строительство завода "Амкодор-Маш" началось в поселке Колодищи Минского района.

Сегодня состоялась церемония закладки капсулы в основание будущего предприятия, передает БелТА.

"Амкодор-Маш" будет производить фронтальные и универсальные погрузчики грузоподъемностью 2-5 т и мощностью 250-260 л.с., погрузчики с телескопической стрелой, трактора с шарнирно-сочлененной рамой. На новом заводе будут выпускать и готовые машинокомплекты для сборочных производств заводов холдинга "Амкодор".

Планируемая стоимость проекта составляет около $230 млн, мощность производства - около 6 тыс. машин в год. Предусмотрено создание 1 350 рабочих мест.

Генеральным подрядчиком строительства завода выступает CITIC Conctruction - дочерняя компания CITIC Group, одной из крупнейших государственных инвестиционных компаний Китая.

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