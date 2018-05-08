Румыния откажется от российского газа - экс-министр

Начало добычи углеводородов в Черном море будет способствовать не только экономическому росту Румынии, но и позволит ей полностью отказаться от импорта газа из России. Такое мнение высказал бывший министр энергетики Румынии Рэзван Николеску в исследовании "Вклад проектов по геологоразведке и добыче черноморских углеводородов в развитие румынской экономики"

"Начало добычи черноморских углеводородов (до 5 миллиардов кубометров в год) позволит Румынии полностью покрыть свои потребности в природном газе и отказаться от его импорта из России. Кроме этого, наша страна сможет стать экспортером природного газа", - отмечает эксперт.

Николеску подчеркивает, что с 2022 года Румыния сможет поставлять до одного миллиарда кубометров газа в Республику Молдова через молдавско-румынский газопровод.

Автор исследования также утверждает, что инвестиции в сфере геологоразведки и добычи черноморских углеводородов в последующие годы могут увеличить доходы в бюджет страны почти на 26 миллиардов долларов.

Сейчас, согласно данным румынского Национального агентства по регулированию в энергетике, объемы природного газа (чуть более 3%), которых недостаточно, Румыния импортирует из России.