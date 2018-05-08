Путин дал правительству полгода на поиск рецепта экономического чуда

Президент России Владимир Путин, в понедельник вступивший в эту должность в четвертый раз, после торжественной церемонии и благодарственного молебна в Благовещенском соборе Кремля подписал указ с перечнем поручений для нового правительства.

Документ, опубликованный на сайте Кремля, требует обеспечить "прорыв" в научно-технологическом и социально-экономическом развитии страны в ближайшие 6 лет, пишет finanz.ru.

Правительство, согласно указу Путина, к 2024 году должно обеспечить "вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира", а также "темпы экономического роста выше мировых". Одновременно требуется сохранить "макроэкономическую стабильность", в том числе инфляцию, не превышающую 4%.

Количество людей, живущих за чертой бедности (13,1% населения или 19,2 млн человек), согласно указу, необходимо снизить вдвое, а каждое второе предприятие заставить осуществлять инновации.

Кроме того, правительству поручается добиться "ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере", а также "устойчивого роста численности населения" и увеличения продолжительности его жизни: здоровой - до 67 лет, а общей - до 78 лет. При этом 55% граждан должны, согласно поручению президента, "систематически заниматься физической культурой и спортом".

Одновременно нужно резко увеличить производительность труда: она, согласно указу, должна расти не менее чем на 5% в год. Для этого потребуется создание национальной программы с участием не менее 10 тысяч предприятий.

В несырьевых отраслях промышленности Путин поручает сформировать ориентированные на экспорт производства, объем которых составит не менее 20% ВВП.

Экспорт чего-либо, кроме нефти, газа и нефтепродуктов необходимо увеличить в 1,6 раза - до 250 млрд долларов в год. Из них 50 млрд должна приносить продукция машиностроения, а 45 млрд - сельхозтовары.

Экспорт услуг нужно нарастить почти вдвое - с 56 млрд долларов в прошлом году до 100 млрд через 6 лет.

План действий для выполнения этих задач должен быть готов до 1 октября 2018 года. К этому сроку правительству поручено подготовить прогноз социально-экономического развития, учитывающий положения указа, а также определиться с "ресурсами", которые потребуются для его реализации.

Напомним, по данным МВФ, на 2017 год российский ВВП составлял 1,56 трлн долларов в номинальном выражении. По размеру экономики Россия занимала 11-е место в мире с долей в мировом ВВП в 2%.

В первую пятерку входили США (19,4 трлн долларов), Китай (11,7 трлн долларов), Япония (4,8 трлн долларов), Германия (3,4 трлн) и Великобритания (2,5 трлн).

Таким образом, чтобы занять место в топ-5, российская экономика должна увеличиться в 1,66 раза за ближайшие 6 лет при условии, что конкуренты будут стагнировать или падать вплоть до 2024 года.

Это подразумевает темпы роста ВВП на 7-8% ежегодно каждый год начиная с текущего, что в 6 раз быстрее, чем экономика выросла в 2017 году (1,4%), и почти вчетверо превышает официальный прогноз Минэкономразвития, предполагающий рост на 2,1-2,4% в ближайшие три года.