Последнее обновление: 07.05.2018 18:21

В 1-м квартале белорусские НПЗ увеличили переработку нефти на 10,6%

В январе-марте 2018 года объем переработки нефти на НПЗ Беларуси составил 4 млн 448 тыс. тонн и вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,6%.

Как говорится в сообщении пресс-службы концерна "Белнефтехим", за квартал в республике добыто 413 тыс. тонн нефти, что на 0,7% больше уровня января-марта 2017 года.

Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах в целом по концерну составил 110,1%.

Производство масел нефтяных смазочных выросло в 2,7 раза, бензина АИ-95 - на 4,1%, мазута - на 42,7%, газов нефтяных - на 47,2%, серной кислоты - на 19,9%, серы - на 23,8%, метанола - на 6,1%, шин для легковых автомобилей - на 11,3%.

Экспорт продукции предприятий концерна в 1-м квартале вырос на 46%, в том числе экспорт химической и нефтехимической продукции - на 34%. Экспорт услуг увеличился на 16,1%.

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