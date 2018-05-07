В Дубае за год открыли третью АЗС с питанием от солнечных батарей

ENOC Group открыла в Дубае третью по счету за этот год автозаправочную станцию с питанием от солнечных батарей.

Максимальная мощность станции составляет 20 кВтч, что на 30% больше, чем средняя мощность, необходимая для нормальной работы АЗС. Площадь станции - 6,9 тыс. квадратных метров, сообщает PetrolPlaza.

На АЗС установлены система топливных паров для предотвращения и контроля выбросов, светодиодное освещение и многозонная система кондиционирования воздуха. Емкости для хранения оснащены автоматикой, которая контролирует уровень топлива и предотвращает его утечку.

Кроме того, на заправке установлены станции быстрой зарядки электромобилей, СТО, автомойка, магазины и кафе.

ENOC Group (Emirates National Oil Company Limited) - группа из 30 компаний, специализирующихся на переработке нефти, производстве и хранении смазочных материалов и топлив. Группа контролируется правительством Дубая и представлена в 60 государствах по всему миру.