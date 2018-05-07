В РФ с 1 июля будет отменена льгота на импорт компонентов для промсборки автомобилей

Подкомиссия по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции признала целесообразной отмену льгот на импорт компонентов для промсборки автомобилей с 1 июля 2018 года.

"Подкомиссией признано целесообразным приведение ставок ввозных таможенных пошлин "для промышленной сборки" в соответствие с обязательствами РФ в ВТО с 1 июля 2018 г. по истечении ранее согласованного переходного периода", - говорится в сообщении Минэкономразвития, глава которого Максим Орешкин провел заседание подкомиссии.

Режим "промышленной сборки", позволяющий автопроизводителям беспошлинно ввозить комплектующие при условии локализации производства, был введен постановлением правительства РФ в 2005 году. Режим действует за счет компенсации пошлин государством, что противоречит нормам ВТО. Изначально предполагалось, что переходный период истекает 1 июля 2018 года.