Импорт российской стали в ЕС вырос за год на 139%

В первом квартале 2018 года объемы импорта российской стали в ЕС по сравнению с тем же периодом прошлого года выросли на 139%. Об этом сообщил председатель Экономического объединения производителей стали Ханс Юрген Керкхофф в интервью газете Osnabrücker Neue Zeitung, опубликованном в понедельник, 7 мая.

Импорт стали из Турции по итогам первого квартала увеличился на 76 процентов, добавил он.

По словам Керкхоффа, резкое увеличение европейского импорта из ряда стран связано с введением пошлин на импорт стали президентом США Дональдом Трампом. "Страны, которые из-за пошлин больше не могут осуществлять поставки в США, напирают на европейский рынок, который не знает подобных барьеров для импорта", - указал он. Одновременно Керкхофф поддержал требование ЕС об отказе от введения пошлин на сталь и алюминий.

Президент США Дональд Трамп в марте объявил о введении пошлины в размере 25 процентов на импорт стали и 10% - на ввоз алюминия. Позднее Вашингтон отложил введение новых мер для ЕС, Канады и Мексики до 1 июня. Руководители Евросоюза и европейских стран ведут переговоры с Вашингтоном о полном отказе от введения пошлин в отношении ЕС.