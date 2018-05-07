Медики ФРГ призвали Меркель ввести налог на сахар

С сахаром надо бороться как с табаком: комплексными законодательными мерами на государственном уровне, включая акцизы и запреты на адресованную детям рекламу. Иначе эпидемию таких болезней, как ожирение и диабет, не остановить. Таков основной посыл открытого письма канцлеру Германии Ангеле Меркель, правительству и лидерам партий.

Письмо подписали свыше 1300 детских врачей, 222 диабетолога и 58 профессоров-медиков. К тому же его коллективно поддержали 15 объединений медицинских работников и больничных касс.

Двумя главными требованиями (сформулированными в письме в виде просьбы) являются введение в Германии налога на сладкие напитки, а также ограничение направленной на детей рекламы продуктов "с несбалансированным составом питательных веществ". Предлагается, в частности, запретить использовать в маркетинге популярные у детской аудитории фигуры из комиксов или прилагать к упаковкам подобных "нездоровых" продуктов бесплатные игрушки.

Что же касается налога на сахар, то немецкие врачи прямо предлагают следовать английскому примеру. Месяц назад, 6 апреля, в Великобритании (и одновременно в Ирландии) начал действовать налог на сладкие газированные напитки. Говорить о том, способствовала ли эта фискальная мера оздоровлению населения, пока, естественно, рано. Но один положительный эффект уже достигнут.

Чтобы не платить акциз, взимаемый с лимонадов, содержащих более 5 граммов сахара на 100 миллилитров, многие производители заранее снизили его содержание в своей продукции. Так, в "Фанте" британского разлива содержится теперь не 6,9 граммов сахара, как раньше, а 4,6 грамма, указывает Foodwatch. Для сравнения: в Германии компания Coca-Cola добавляет в этот классический апельсиновый лимонад примерно 9 граммов сахара.

Однако далеко не все немецкие эксперты столь безоговорочно поддерживают идею налога на сахар. Экономист Зильке Тиле, изучающая действие подобных фискальных мер в Институте пищевой промышленности и потребления (IFE) при Кильском университете, приводит пример введенного в Дании осенью 2011 года налога на жирную пищу.

Вызванный им рост цен привел, среди прочего, к тому, что менее обеспеченные слои населения стали чаще покупать у дискаунтеров более дешевые и, соответственно, менее полезные продукты питания. Не случайно налог отменили уже к концу 2012 году.

Правительство ФРГ на открытое письмо медиков пока официально не отреагировало. Позиция ряда членов кабинета и, в частности, министра питания и сельского хозяйства ФРГ Юлии Клёкнер от ХДС, партии Ангелы Меркель, сводится к тому, что государству следует не предписывать населению, что оно должно или не должно есть, а усиленно пропагандировать здоровую пищу и в целом здоровый образ жизни.

Однако в нынешнюю правительственную коалицию вместе с блоком ХДС/ХСС входят и социал-демократы. Эксперт их парламентской фракции по вопросам здравоохранения Сабине Диттмар заявила, что налог на сахар является "очень даже подходящим инструментом" и сослалась на исследования в Мексике, согласно которым, по ее словам, такая мера помогает в борьбе с излишним весом.