Экономисты просят Трампа пересмотреть торговую политику США

Более 1140 экономистов поставили подписи под открытым письмом в адрес президента США Дональда Трампа с призывом внести изменения в нынешнюю торговую политику Вашингтона.

"Мы убеждены, что ужесточение протекционистской политики будет ошибкой. Это приведет в целом к росту цен, с которым столкнутся наши покупатели", - говорится в письме, которое содержит 1144 подписи и текст которого опубликован на сайте Национального союза налогоплательщиков США.

Экономисты подчеркивают, что протекционистская политика и повышение импортных тарифов сильно ударят по стоимости жизни в США, по бизнесу и по экспортерам, которые столкнутся с ответными мерами. Также, по мнению экспертов, повышение тарифов негативно скажется на международных отношениях Вашингтона.

Авторы письма также напомнили Д.Трампу о том, что в 1930 году 1028 экономистов обратились к Конгрессу с просьбой отклонить закон Смута-Хоули о тарифе, который предусматривал повышение пошлин на более чем 20 тыс. импортируемых товаров. Тогда Конгресс не учел мнения экономистов, закон был принят, после чего другие страны также подняли пошлины на американские товары. В результате торговый оборот между США и европейскими странами упал, что еще больше усугубило экономическую ситуацию в США в годы Великой депрессии.

Ранее США и Китай оказались на пороге торговой войны, обменявшись обещаниями обложить экспорт друг друга пошлинами в размере до 25%.