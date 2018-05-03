Еврокомиссия предлагает принять бюджет ЕС в размере €1,13 млрд

Европейская комиссия (ЕК) представила проект долгосрочного бюджета на 2021-2027 годы, который рассчитан на 27 государств.

Великобритания к тому моменту выйдет из Евросоюза, напоминает ЕК.

Комиссия предлагает долгосрочный бюджет в размере более €1,13 млрд в обязательствах (выраженных в ценах 2018 года) за период с 2021 до 2027 года, что соответствует 1,11% от валового национального дохода 27 стран ЕС.

Бюджет Erasmus+ и Европейского корпуса солидарности будет удвоен.

Одновременно предлагается уменьшить финансирование общей сельскохозяйственной политики и политики выравнивания регионов ЕС (Cohesion Policy) на 5%.

ЕК предлагает сократить количество программ финансирования более чем на треть (с 58 до 37) путем их объединения и оптимизировать использование финансовых инструментов, в том числе через фонд InvestEU.