ПАО "Мотор Сич" готово вернуть акции ОАО "Оршанский авиаремонтный завод"

Акционеры ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" (ОАРЗ) - ПАО "Мотор Сич" (Украина) и ЗАО "Системы инвестиций и инноваций" (Беларусь) готовы вернуть государству принадлежащие им акции ОАО "Оршанский авиаремонтный завод", сообщил агентству "Интерфакс-Запад" представитель руководства ОАРЗ.

"На предприятии ожидается реакционирование. Общее собрание акционеров проводилось в два этапа 10 и 27 апреля. Белорусский акционер - "Системы инвестиций и инноваций" - 10 апреля сообщил о готовности вернуть акции государству, украинский – "Мотор Сич" -27 апреля сказал, что также готов вернуть акции нашего предприятия государству", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "руководитель украинского предприятия Вячеслав Богуслаев выступил после собрания акционеров с предложением о возврате государству акций ОАРЗ и пояснил, что такое решение, в основном, вызвано конфликтными отношениями между Украиной и Россией".

При этом собеседник отметил, что годовое собрание акционеров "прошло в деловом ключе, все запланированные повесткой дня вопросы были решены". В частности, собрание акционеров решило не выплачивать дивиденды за 2017 год в связи с минимальной прибылью, которую АО получило в минувшем году – Br1 тыс. ($500 по текущему курсу).

Он также рассказал, что частный самолет Вячеслава Богуслаева, на котором президент "Мотор Сич" прилетел на собрание акционеров ОАРЗ, не смог 27 апреля покинуть аэродром в поселке Болбасово (Витебская обл.), где размещается завод. "Самолет Богуслаева действительно не выпустили, там есть нарекания со стороны транспортной инспекции, которая лишила самолет сертификата летной годности", - сказал представитель предприятия.

Как сообщалось, Генпрокуратура Беларуси 28 апреля сообщила о проверке законности действий украинского "Мотор Сич" на Оршанском авиаремонтном заводе, в том числе причин неисполнения заключенного инвестдоговора. Анализируются причины неисполнения ПАО "Мотор Сич" инвестиционного договора, согласно которому с 2012 по 2016 годы планировалось вложить в реконструкцию и модернизацию производственных мощностей предприятия не менее $12 млн, увеличить их загрузку, а также осуществить ремонт и благоустройство объектов социальной сферы завода и городского поселка Болбасово.

"Собранные материалы позволяют говорить о серьезных нарушениях законодательства со стороны бывшего руководства завода, назначенного украинским акционером, и должностных лиц ПАО "Мотор Сич", - заявили в Генпрокуратуре. По мнению ведомства, данные нарушения привели к срыву ряда контрактов, заключенных с иностранными предприятиями, а также белорусским заказчиком, финансируемым из бюджета.

Оршанский авиаремонтный завод создан в 1941 году, акционирован в 2009 году. Предприятие выполняет капитальный ремонт различных модификаций вертолетов Ми-8 (Ми-17), Ми-24 (Ми-35).

В 2012 году украинское АО "Мотор Сич" и белорусское ЗАО "Системы инвестиций и инноваций" приобрели соответственно 59,5% и 39,7% акций ОАО "Оршанский авиаремонтный завод". Заключенным с ними инвестдоговором предусматривалась реализация проекта комплексного развития завода.

Служба безопасности Украины (СБУ) провела 23 апреля обыски на АО "Мотор Сич" по подозрению в попытке иностранцев получить полный контроль над предприятием, которое в Украине считается стратегически важным.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира.