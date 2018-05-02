Эксперты сообщили о снижении военных расходов России впервые за 19 лет

Военные расходы России снизились в 2017 году впервые с 1998 года, следует из отчета Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Они сократились на 20% по сравнению с 2016 годом и составили $66,3 млрд. «Модернизация армии остается приоритетом для России, однако военный бюджет был ограничен из-за экономических проблем, которые страна испытывает с 2014 года», — приводятся в докладе слова старшего научного сотрудника SIPRI Симона Веземана.

Эксперты также отметили, что в 2017 году военные расходы в Центральной и Западной Европе увеличились на 12 и 1,7% соответственно, отчасти «из-за представлений о растущей угрозе со стороны России». «Многие европейские государства — члены Организации Североатлантического договора (НАТО) — договорились увеличить свои военные расходы. Совокупные военные расходы всех 29 членов НАТО достигли $900 млрд в 2017 году, что составило 52% мировых расходов», — говорится в отчете.

По данным экспертов, сокращение военного бюджета России (на $13,9 млрд) стало крупнейшим в мире в 2017 году, а самый большой рост был зафиксирован в Китае ($12 млрд). В докладе также отмечается, что США по-прежнему являются страной с самыми высокими военными расходами в мире: «В 2017 году военные расходы США превысили общий объем расходов в семи следующих за страной крупнейших военных экономиках мира. По сравнению с 2016 годом расходы США не изменились, составив в 2017 году $610 млрд».

В декабре 2017 года президент Владимир Путин заявил, что в 2018 году общие оборонные расходы составят примерно 2,8 трлн руб., или около $46 млрд.