Последнее обновление: 08.01.2018 17:47

Военный бюджет России на 2018 год будет на уровне прошлого

Военный бюджет на 2018 год будет на уровне 2017 года, он подготовлен с учетом завершения операции в Сирии.

"Бюджет Минобороны РФ на 2018 год не будет подвергнут секвестру и сформирован на уровне 2017 года", - говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.

"В 2017 году бюджет военного ведомства был сокращен на 6%. Сокращение не затронуло расходы на социальные обязательства и госпрограмму вооружений", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что планирование бюджета 2018 года осуществлялось с учетом завершения сирийской операции.

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