Последнее обновление: 30.07.2018 16:49

Власти Беларуси видят предпосылки для снижения ставок по кредитам

Премьер-министр Белоруссии видит предпосылки для снижения в 2018 году процентных ставок по кредитам.

“Мы прошли период, наиболее сложный в плане инфляции, без ухудшения ситуации на рынке процентных ставок. С учетом динамики макроэкономических показателей имеются предпосылки к дальнейшему снижению процентной ставки”, - сказал Андрей Кобяков в субботу на заседании президиума правительства.

В марте Нацбанк Белоруссии не стал менять ставку рефинансирования, сообщив, что в следующий раз рассмотрит ее изменение на заседании 20 июня.

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