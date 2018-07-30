Европа остается самым привлекательным континентом для туристов. В прошлом году страны Европейского союза посетили 538 миллионов человек, что на 8% больше, чем годом ранее. На страны Европы приходится более 40% всех туристов в мире.

"Стабильный рост в сфере туризма способствовал экономическому возрождению многих стран в Европе и во всем мире и привел к росту рабочих мест", - заявил глава Всемирной туристской организации (ВТО) Зураб Пололикашвили по поводу публикации нового доклада, подготовленного в партнерстве с ЕС. Слова главы ВТО цитирует центр новостей ООН.

В 2016 году страны Европы заработали на туристах $342 млрд – это более 30% мирового дохода в сфере туризма. Жители Европейского союза получили больше средств от иностранных туристов, чем потратили на свои путешествия. Туристы из стран ЕС израсходовали за тот же период за границей $315 млрд.

На сегодняшний день в Европейском союзе работают более двух миллионов компаний, которые полностью или частично занимаются туризмом. В них заняты 12 миллионов человек. Страны ЕС могут обеспечить ночлегом более 30 миллионов туристов. В некоторых странах Евросоюза доля туристической индустрии в ВВП достигает 11%.

З.Пололикашви подчеркнул, что туризм – важная часть стратегии Европейского союза по созданию рабочий мест и обеспечению устойчивого роста. Он выразил уверенность в том, что тесное партнерство Всемирной туристской организации с ЕС будет способствовать укреплению этого сектора.