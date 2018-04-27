Sony ждет снижения годовой прибыли на 8,8% процента из-за роста иены

Sony Corp сообщила в пятницу, что ожидает снижения операционной прибыли на 8,8 процента в финансовом году, который завершится в конце марта 2019 года, поскольку рост иены уменьшает прибыль подразделения, выпускающего датчики изображений.

Компания ожидает снижения прибыли до 670 миллиардов иен ($6,13 миллиарда) против 734,86 миллиарда иен годом ранее, когда прибыль превысила максимум, достигнутый в финансовом году, завершившемся в конце марта 1998 года.

Опрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали прибыль в этом финансовом году в размере 765,04 миллиарда.

Sony ожидает снижения прибыли подразделения полупроводников, в которое входят датчики изображений, до 100 миллиардов иен со 160 миллиардов иен годом ранее из-за роста иены, который уменьшает доходы, полученные за рубежом.

Датчиками изображений Sony, ключевым продуктом для выживания компании после многолетних убытков в сегменте потребительской электроники, пользуются Apple Inc и другие ведущие производители смартфонов.

В то же время компания ожидает, что прибыль игрового подразделения, еще одного драйвера для Sony, вырастет до 190 миллиардов иен со 177,6 миллиарда иен годом ранее, поскольку продажи высокомаржинального сетевого программного обеспечения компенсируют замедление продаж игровых консолей.