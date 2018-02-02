Sony увеличила квартальную прибыль в 4 раза

По итогам 4-го квартала Sony увеличила операционную прибыль почти вчетверо благодаря растущему спросу на датчики изображения и видеоигры, а также повысила годовой прогноз прибыли.

Как говорится в сообщении Sony, операционная прибыль в октябре-декабре 2017 года подскочила до 350,8 млрд иен ($3,2 млрд иен) с 92,4 млрд иен за тот же период годом ранее. Значение показателя было рекордным для этого периода за всю историю компанию и существенно превысило консенсус-прогноз, составлявший около 240 млрд иен.

Чистая прибыль подскочила с 19,6 млрд до 296 млрд иен.

В текущем финансовом году, завершающемся 31 марта, Sony ожидает рекордную прибыль - 720 млрд иен против ранее ожидавшихся 630 млрд иен. Средний прогноз аналитиков, опрошенных Thomson Reuters, равнялся 680,9 млрд иен.

Бумаги Sony Corp. подорожали в пятницу на 1,9%. За последние 12 месяцев капитализация компании подскочила на 55% - до 6,5 трлн иен.

В пятницу главный исполнительный директор Sony Corp. Кадзуо Хираи удивил инвесторов заявлением о том, что он покинет свой пост и станет председателем совета директоров компании.

С 1 апреля его место займет нынешний главный финансовый директор Кэнъитиро Ёсида.

К.Хираи руководит Sony с 2012 года, за это время компания существенно восстановила финансовые показатели и позиции на многих рынках.