Промпроизводство Японии в марте превысило прогнозы

Промышленное производство Японии в марте выросло сильнее прогнозов, показали опубликованные в пятницу официальные данные, однако резкое увеличение запасов электронных компонентов указало на то, что поставщикам, возможно, придется сократить производство, что ударит по экономическому росту.

Промпроизводство выросло на 1,2 процента в марте по сравнению с февралем, превысив усредненный прогноз аналитиков, которые ждали повышения на 0,5 процента.

Производители, опрошенные министерством экономики, торговли и промышленности Японии, сообщили, что ждут роста промпроизводства на 3,1 процента в апреле и снижения на 3,1 процента в мае.

Запасы электронных компонентов, таких как полупроводники и плоскопанельные дисплеи, выросли на 12,8 процента в марте по сравнению с увеличением на 1,7 процента в предыдущем месяце.

Розничные продажи увеличились на 1,0 процента в марте в годовом выражении, в то время как аналитики в среднем ждали роста на 1,7 процента.

Уровень безработицы остался на уровне 2,5 процента, вблизи 24-летнего минимума.