Темп роста прибыли крупнейших промпредприятий КНР замедлился в марте до 3%

Темпы роста прибыли крупных промышленных предприятий Китая в марте 2018 года были самыми слабыми за 21 месяц - 3,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, при этом суммарная прибыль таких предприятий составила 589,75 млрд юаней ($93 млрд).

Прибыль ведущих промпредприятий КНР в I квартале также замедлила подъем, который составил 11,6% в годовом выражении по сравнению с 16,1% в январе-феврале, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. В общей сложности в I квартале она равнялась 1,55 трлн юаней, сообщает агентство "Синьхуа".

По словам сотрудника ГСУ Хэ Пина, замедление темпов роста прибыли в марте связано с отложенным эффектом китайских новогодних праздников (Новый год по лунному календарю в КНР отмечали 16 февраля) и замедлением роста цен на промышленную продукцию.

Среди 41 отрасли в 25 был зафиксирован рост прибыли в первом квартале.

Совокупная прибыль предприятий горнодобывающей отрасли увеличилась на 36,1%, обрабатывающей промышленности - на 8,2%, а прибыль компаний, занимающихся производством электроэнергии, тепло-, газо- и водоснабжением поднялась на 30,4%.

В 2017 году прибыль промпредприятий Китая подскочила на 21%, до 7,52 трлн юаней, рост был самым быстрым с 2011 года.

ГСУ в последние годы перешло к публикации усредненных данных за январь-февраль, чтобы избежать искажений, связанных с недельным празднованием Нового года по лунному календарю, который выпадает на разные даты: в этом году праздники стартовали в середине февраля, а в 2017 году - в конце января.