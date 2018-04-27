В Беларуси с 1 мая устанавливаются новые размеры МПБ

Минимальные потребительские бюджеты (МПБ) для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава установлены постановлением Министерства труда и социальной защиты № 48 от 24 апреля 2018 г.

Как сообщает НЦПИ, новые МПБ в средних ценах марта 2018 года в расчете на месяц на период с 1 мая по 31 июля 2018 г. установлены в следующих размерах:

трудоспособное население – 437 белорусских рублей 85 копеек;

пенсионеры – 342 белорусских рубля 56 копеек;

студенты – 322 белорусских рубля 41 копейка;

дети в возрасте до трех лет – 277 белорусских рублей 73 копейки;

дети в возрасте от трех до шести лет – 359 белорусских рублей 22 копейки;

дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – 370 белорусских рублей 38 копеек;

семья из четырех человек – 340 белорусских рублей 56 копеек;

молодая семья из трех человек – 369 белорусских рублей 99 копеек.

Постановление вступает в силу с 28 апреля 2018 г.