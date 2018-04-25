Последнее обновление: 25.04.2018 17:08

Пять белорусских предприятий получили доступ на китайский рынок

Пять белорусских предприятий с 25 апреля получили доступ на китайский рынок. Об этом сообщил белорусский посол в КНР Кирилл Рудый.

Он называет эти предприятия: агрокомбинат "Дзержинский", группа компаний "Серволюкс", птицефабрика "Дружба", "Смолевичи Бройлер" и Витебская бройлерная птицефабрика (“Ганна”). Они будут поставлять мясо птицы.

Китайцы приняли решение по итогам работы инспекций и визита делегации Главного госуправления по контролю качества, инспекции и карантину. Предполагается, что поставки белорусской продукции в Китай начнутся в мае.

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