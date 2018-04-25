Последнее обновление: 25.04.2018 15:26

Евростат назвал страны ЕС с крупнейшим госдолгом

Средний государственный долг среди стран Европейского союза в конце 2017 года составил 81,6% ВВП, в то время когда в прошлом году составил 83,3%. Об этом свидетельствуют данные статистического бюро ЕС – Евростата.

Самый высокий уровень государственного долга относительно ВВП по состоянию на четвертый квартал 2017 года имели Греция (178,6%), Италия (131,8%), Португалия (125,7%), Бельгия (103,1%) и Испания (98,3%).

При этом меньше всего долгов имели Эстония (9%), Люксембург (23%), Болгария (25,4%), Чехия (34,6%) и Румыния (35%).

На конец 2017 года средний государственный долг по всем 28 странам ЕС составил 81,6%, а среди стран еврозоны – 86,7%, свидетельствуют данные Евростата.

Государственные долги стран ЕС в течение прошлого года показали тенденцию к сокращению.

Средний дефицит бюджета в ЕС составил в конце 2017 года 1% по сравнению с 1,6% в конце 2016-го.

blog comments powered by Disqus
<Март 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627281234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Апрель 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование