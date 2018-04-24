"Газпром" ждет в 2018 году нового рекорда экспорта в Европу

Работа "Газпрома" в 2018 году дает основания думать, что будет установлен новый рекорд экспорта газа в Европу, заявил зампред правления "Газпрома" Александр Медведев в ходе конференции "Перспективы энергетического сотрудничества Россия-ЕС. Газовый аспект".

"Нынешняя зима была не такой уж холодной, но выявила ряд проблем. В морозном январе производство энергии альтернативными источниками в ряде стран почти прекратилось. Тогда ряд экспертов признали, что российский газ спас Европу от потенциального блэкаута. Мы поставили рекордные не только годовые, но и суточные объемы поставок", - сказал он.

Глава комитета Госдумы по энергетике, президент "Российского газового общества" Павел Завальный на той же площадке высказал прогноз: "В этом году можем выйти на экспорт 200 млрд куб. м".

В интервью "России 24" А.Медведев прокомментировал перспективы превышения этой отметки: "Знаете, как говорят спортсмены, чем выше прыгнешь, тем труднее побить рекорд. Но тут не спорт - не стоит гнаться за красивыми цифрами, конечно. Я уверен, что порог 200 млрд куб. м мы точно превзойдем в 2020 году, после того как начнутся поставки газа в Китай".

На данный момент сумма поставок российского газа в дальнее зарубежье за последние 12 месяцев составляет более 198 млрд куб. м после 194,4 млрд куб. м за 2017 год.

Член правления OMV Манфред Ляйтнер добавил: "В январе и в марте был прекрасный пример, что только российский газ может покрыть пиковые потребности Европы. СПГ никогда бы не справился с пиковыми потребностями. Газовозы идут только туда, где высокие цены. Ожидаем, что СПГ в ближайшее время пойдёт в Азию и на Ближний Восток, где выше цены".

М.Лейтнер высказался за необходимость диверсификации источников поставок трубного газа из России, отметив необходимость строительства "Северного потока 2".

Комментируя ход строительства газопровода "Турецкий поток", А.Медведев сказал: "Все идет по графику это касается не только морского газопровода, но и работ по территории Турции. Естественно, что работа по изменению контракта (изменение точки сдачи газа). Он будет изменен. И никаких факторов риска".