Бундесверу поставили в вину плохой менеджмент

Федеральная счетная палата Германии поставила в вину немецкой армии плохой менеджмент, приведший к удорожанию ряда проектов и замедлению их реализации. Об этом свидетельствуют результаты проверки за 2017 год, опубликованные агентством dpa во вторник, 24 апреля.

В частности, это привело к "значительному" удорожанию и увеличению сроков реализации проекта по модернизации фрегатов германских ВМС. Ошибки при модернизации боевой системы информационного управления, регулирующей, помимо прочего, работу радаров, привели к тому, что стоимость программы возросла в пять раз, с шести до тридцати миллионов евро за корабль.

"Как раз при таких комплексных мероприятиях важно, чтобы бундесвер правильно планировал и руководил ими", - пордчеркнул глава Федеральной счетной палаты Кай Шеллер.

Проверяющие указали также, что ВВС не в достаточной мере используют возможности наземных тренировок пилотов на симуляторах истребителей Eurofighter. По стандартам НАТО военный летчик для сохранения своей квалификации должен налетывать ежегодно 180 часов. Однако лишь немногие немецкие пилоты выполнили норму.

Для экономии средств 40 часов в год засчитываются при работе в симуляторах. Однако, несмотря на то, что аппараты находятся в распоряжении бундесвера, в работе на них сохраняется негативная тенденция прошлых лет. Так, в 2015-2016 годах летчики работали на них в среднем только по 30 часов вместо сорока. В 2017 году остались неиспользованными 900 часов на симуляторах.

"Бундесвер обязан использовать все возможности, чтобы обеспечить постоянную готовность военных летчиков", - заявил Кай Шеллер по итогам проверки.