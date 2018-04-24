Промпроизводство в Украине в этом году выросло на 2,4% - Госстат

Производство промышленной продукции в январе – марте 2018 года выросло на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за месяц, март против февраля, сократилось на 1,4%. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики Украины.

“В январе-марте 2018 г. по сравнению с январем–мартом 2017 г. индекс промышленной продукции составил 102,4%, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – 102,3%, перерабатывающей – 102,5%, поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 102,1%”, - говорится в экспресс-выпуске.

При этом в марте 2018 года по сравнению с февралем 2018 года сезонно скорректированный индекс промышленной продукции составил 98,6%. В марте текущего года против марта прошлого года индекс промышленной продукции, скорректированный на эффект календарных дней, составил 101,6%.

Как отмечают в Госстате, данные охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.