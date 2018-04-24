Квартальные продажи Puma выросли благодаря спросу в Китае

Немецкий производитель спортивной одежды, обуви и инвентаря Puma сообщил, что повышение спроса в Китае способствовало росту продаж и прибыли в первом квартале, несмотря на то, что угроза торговой войны между США и КНР омрачает перспективы на остаток года.

Ранее в апреле Puma пересмотрела вверх свои прогнозы на 2018 год, зафиксировав рост операционной прибыли в первом квартале на 60 процентов до 112 миллионов евро ($137 миллионов) и увеличение продаж, скорректированных с учетом влияния валютных курсов, на 21 процент до 1,13 миллиарда евро.

Во вторник компания сообщила, что все регионы и сегменты продукции внесли свой вклад в развитие бизнеса, в особенности Азиатско-Тихоокеанский регион, где продажи выросли на 35 процентов.