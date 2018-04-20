Давление Белого дома на работу ФРС грозит дестабилизировать рынки - газета

Администрация президента США Дональда Трампа в этом году с большим энтузиазмом комментирует решения Федеральной резервной системы (ФРС) о денежно-кредитной политике, что резко контрастирует с практически полным молчанием Белого дома на эту тему в 2017 году, пишет Financial Times.

Как отмечает издание, такое изменение может быть сигналом о желании президента вмешаться в работу ФРС, что дестабилизирует финансовые рынки.

Д.Трамп никогда не скрывал желания сохранить дешевые кредиты в США, сам себя он называет приверженцем низких процентных ставок. Вместе с тем в первый год его президентского срока Белый дом обходил решения Федрезерва молчанием. По мнению аналитиков, в этом можно проследить влияние занимавшего тогда пост директора Национального экономического совета Гэри Кона, который хорошо осознавал негативные последствия подобных комментариев для рынков.

После того, как в начале марта 2018 года Г.Кон перестал быть главным советником президента по экономике, голоса противников независимости ФРС стали слышнее. Пожалуй, наиболее прямо высказался советник Д.Трампа по вопросам торговли Питер Наварро: ранее в апреле он заявил CNBC, что "был слегка озадачен, когда ФРС объявила, что планирует три повышения ставки до конца года". По словам П.Наварро, инфляция в США практически отсутствует, и поднимать стоимость кредитования в таких условиях нецелесообразно.

На этой неделе сам Д.Трамп в Twitter обвинил Россию и Китай в занижении валютных курсов, "в то время как США продолжают поднимать процентные ставки", и назвал такую ситуацию неприемлемой.

Три предыдущих президента США и их администрации воздерживались от публичных комментариев денежно-кредитной политики: независимость центробанка считалась залогом доверия инвесторов к экономике. Однако до них давление на ФРС было вполне приемлемой практикой, так, администрация Джорджа Буша-старшего регулярно настаивала на смягчении ДКП, а при Ричарде Никсоне от ЦБ последовательно требовали сохранения низких ставок.

Руководители ФРС утверждают, что не намерены поддаваться давлению со стороны Белого дома. На этой неделе в интервью FT глава Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан утвердительно ответил на вопрос, собирается ли он проигнорировать критические замечания исполнительной ветви власти.

"Наша работа - анализировать экономику, насколько это в человеческих силах - проводить анализ без учета политических соображений и политического влияния, а затем принимать обоснованные решения в интересах американской экономики", - сказал Р.Каплан.