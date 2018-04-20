Квартальная скорректированная прибыль GE превзошла ожидания

General Electric Co сообщила в пятницу, что увеличила квартальную прибыль от продолжающихся операций более чем в три раза за счет устойчивых показателей авиационного и медицинского подразделения.

Прибыль от продолжающихся операций, причитающаяся акционерам GE, выросла до $369 миллионов в первом квартале, завершившемся 31 марта, со $122 миллионов годом ранее.

Прибыль на акцию от продолжающихся операций выросла до 4 центов с 1 цента, а выручка увеличилась на 6,6 процента до $28,7 миллиарда, сообщила компания.

Скорректированная прибыль GE составила 16 центов на акцию против 14 центов на акцию годом ранее. Опрошенные Reuters аналитики в среднем ожидали скорректированную прибыль в размере 11 центов на акцию. Компания недавно пересмотрела результаты за 2017 год, чтобы отразить изменения в стандартах бухгалтерского учета.

GE также подтвердила прогноз на 2018 год. Компания ожидает получить скорректированную прибыль в диапазоне от $1,00 до $1,07 на акцию.

Бумаги компании выросли на 5 процентов до $14,69 перед открытием официальной биржевой сессии после подъема на 2,4 процента в четверг.

Аналитики ожидали, что прибыль GE снизится в первом квартале, и некоторые считали, что пятничные результаты могут не дотянуть даже до заниженных ожиданий.

Однако прибыль авиационного, транспортного и медицинского подразделений компании показала двузначные темпы роста за квартал, что способствовало улучшению общих показателей.

Прибыль энергетического подразделения GE снизилась на 38 процентов из-за 9 процентного снижения продаж, в то время как заказы уменьшились на 29 процентов.

Прибыль нефтегазового подразделения упала на 30 процентов без учета реструктуризации и других расходов, сообщила компания.