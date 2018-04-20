Квартальный убыток Ericsson сократился благодаря реструктуризации

Шведская Ericsson в пятницу отчиталась менее крупном, чем ожидалось, убытке в первом квартале, а также валовой марже, превысившей прогнозы за счет снижения расходов в результате сокращения персонала, что вызвало надежды на восстановление проблемного поставщика телекоммуникационного оборудования.

“Наши усилия, направленные на повышение эффективности в предоставлении услуг и общих расходах начинают приносить результаты”, - заявил глава Ericsson Бёрье Экхольм.

Квартальный убыток компании сократился до 0,3 миллиарда шведских крон ($35,6 миллиона) по сравнению с 11,3 миллиарда годом ранее и усредненным прогнозом аналитиков, опрошенныхReuters, на уровне 2,4 миллиарда.

Валовая маржа за исключением расходов на реструктуризацию составила 35,9 процента по сравнению с 29,9 процента в предыдущем квартале и существенно превысила усредненный прогноз аналитиков на уровне 32,1 процента. Ericsson ранее пообещала, что валовая маржа достигнет 37-39 процентов к 2020 году.

Операционная маржа составила минус 0,7 процента по сравнению с целевым уровнем не ниже 10 процентов к 2020 году и не ниже 12 процентов - после 2020-го.