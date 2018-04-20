Последнее обновление: 20.04.2018 17:25

Чистый убыток "Белшины" вырос в 65 раз

Чистый убыток ОАО «Белшина» в 2017 году вырос без малого в 65 раз до 274,17 млн рублей. Об этом говорится в годовом отчете компании, опубликованном на Едином портале финансового рынка.

Решающее влияние на финансовые результаты предприятия оказали убытки от курсовых разниц, которые составили 357,4 млн рублей. Выручка «Белшины» выросла на 10,2% до 740 млн рублей, прибыль от реализации - на 24% до 22,57 млн рублей.

Компания «Трайпл» получила в 2017 году чистого убытка на сумму 10,12 млн рублей, пишет Телеграф.

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