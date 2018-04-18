МВФ прогнозирует рост ВВП Беларуси в 2018 году на 2,8%

Международный валютный фонд (МВФ) неожиданно улучшил прогнозные параметры ВВП и инфляции для Беларуси на 2018 год.

Согласно обновленному прогнозу МВФ, прирост ВВП республики в 2018 году составит 2,8% против спрогнозированным в октябре 0,7%.

В 2019 году ВВП Беларуси, по оценкам МВФ, вырастет на 2,4%. Примерно такие же темпы роста сохранятся в среднесрочной перспективе. На 2023 год МВФ прогнозирует рост ВВП Беларуси на уровне 2%.

Прогноз по инфляции на 2018 год теперь составляет 6% (в октябре - 7,5%). На 2019 год МВФ также прогнозирует инфляцию в Беларуси на уровне 6%.

Дефицит счета текущих операций платежного баланса в 2018 году составит 2,5% ВВП, в 2019 году - 2,7% ВВП, а в 2023 году он снизится до 1,7% ВВП.

По прогнозу властей Беларуси, прирост ВВП страны в 2018 году составит не менее 3,5%.

В соответствии с основными направлениями денежно-кредитной политики, Национальный банк планирует ограничить инфляцию в текущем году в пределах 6%.