Последнее обновление: 18.04.2018 16:52

Британия выделит 15 миллионов фунтов странам Содружества Наций

Правительство Великобритании выделит 15 миллионов фунтов стерлингов государствам Содружества Наций на борьбу с киберпреступностью. Об этом британский премьер-министр Тереза Мэй объявит в среду в рамках проходящего в Лондоне саммита Содружества Наций, говорится в сообщении Даунинг стрит.

Ожидается, что указанные средства будут выделены в течение предстоящих трех лет и направлены на усиление кибербезопасности и оказание помощи в борьбе с преступными группами и враждебными "государственными субъектами", которые представляют глобальную угрозу безопасности, в том числе в Великобритании.

В совместной декларации, которую подпишут представители стран Содружества Наций, будет изложено общее видение, предполагающее, что интернет останется "свободным и открытым во всем Содружестве". Страны-участницы должны будут повышать национальный уровень кибербезопасности и расширять сотрудничество в борьбе с теми, кто стремится нарушить "ценности, безопасность и даже целостность выборов" сообщества.

В Лондоне на этой неделе проходит встреча глав правительств стран межгосударственного объединения Содружества Наций, в которое входят 53 страны. Среди тем, которые обсуждают участники саммита: экономика, инвестиции, обеспечение доступа к современным финансовым услугам, образование, гендерное равенство, изменение климата.

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