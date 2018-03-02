Великобритания выпустила новые 10-пенсовые монеты

Королевский монетный двор Великобритании выпустил новую коллекцию 10-пенсовых монет: 26 монет (по числу букв алфавита в английском языке) представляют особенности британского образа жизни.

Так, буква A - современная скульптура "Ангел Севера", возвышающаяся над Ньюкаслом, а Z - пешеходная "зебра", так как считается, что ее изобрели в Великобритании.

Всего в обращение поступило 2,6 млн таких 10-пенсовиков.

Дизайн большинства монет стал предметом публичных голосований. Так, британцы сами выбрали в качестве символов нации Стоунхендж, Джеймса Бонда, крикет, жареную рыбу с картофелем фри, мороженое, озеро Лох-Несс и его чудовище, чай и двухэтажные автобусы.

Кроме того, монетный двор проводил опросы общественного мнения, чтобы понять, чем именно жители страны гордятся больше всего.

Некоторые британцы были расстроены тем, что из всех видов спорта в конечный список попал лишь крикет, а не футбол или регби, а для буквы Q вместо королевы (Queen) выбрали традиционные британские очереди (Queueing) пишет The Telegraph. Однако профиль королевы Елизаветы II и так украшает аверс всех британских монет.