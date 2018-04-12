АБР ожидает рост ВВП развивающих стран Азии в 2018 году на уровне 6%

Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует рост ВВП развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам текущего года на уровне 6% и его замедления до 5,9% в 2019 году.

В 2017 году этот показатель увеличился на 6,1%.

"Большинство экономик развивающейся Азии начинают восстанавливаться благодаря непрерывному высокому спросу на экспорт и интенсивно растущему внутреннему спросу", - говорится в докладе АБР.

Без учета новых индустриальных стран с высоким доходом рост ВВП в 2018 году, как ожидается, достигнет 6,5%, а в следующем году - 6,4% по сравнению с 6,6% по итогам прошлого года.

"Экономики развивающейся Азии сохранят темпы текущего развития, набранные благодаря эффективным мерам политики, растущему объему экспорта и стабильному внутреннему спросу, - отмечает главный экономист АБР Ясуюки Савада. - Крепкие региональные торговые связи и увеличивающиеся финансовые резервы укрепляют позиции региона перед возможными внешними потрясениями, включая риски растущей напряженности в вопросах торговли и быстрого оттока капитала".

Восстановление экономик крупнейших промышленно развитых стран продолжается. Ожидаемый совокупный рост США, еврозоны и Японии прогнозируется на уровне 2,3% в 2018 году перед замедлением до 2% в следующем году. Недавно введенное облегчение налогового бремени подстегнет экономический подъем в США, тогда как Федеральная резервная система будет держать инфляцию под контролем путем постепенного ужесточения денежно-кредитной политики. При этом растущее доверие со стороны бизнеса и мягкая ДКП будут стимулировать рост в еврозоне и Японии, говорится в сообщении АБР.

В Китае темпы повышения ВВП поддерживаются сектором услуг.

"Стабильный спрос внутри страны и за ее пределами в совокупности с экономическими реформами заложат основу для непрерывного роста и макроэкономической стабильности в КНР", - отмечается в обзоре.

В текущем году рост китайского ВВП замедлится до 6,6%, а в 2019 году - до 6,4% после резкого взлета на 6,9% в прошлом году, прогнозируют эксперты АБР.

"Темпы роста в Южной Азии остаются самыми быстрыми в мире, чему способствует восстановление Индии, крупнейшей экономики региона. По прогнозам, рост в Индии достигнет 7,3% в 2018 финансовом году, и 7,6% - в 2019 фингоду после ожидаемого роста 6,6% в 2017 фингоду. Воздействие изъятия из обращения крупных денежных купюр рассеялось, и полномасштабное внедрение налога на товары и услуги будет стимулировать рост в 2019 году", - сообщается в отчете.

Азиатские потребители и рост цен на сырьевые товары буду способствовать повышению уровня инфляции в регионе. Подъем потребительских цен, по прогнозам, ускорится до 2,9% в 2018-2019 гг. по сравнению с 2,3% в прошлом году. Аналитики АБР исходят из того, что цена нефти марки Brent поднимется выше $60 за баррель в 2018-2019 гг. по сравнению с $54 за баррель в 2017 году.

Прогноз инфляции на предстоящие два года, тем не менее, существенно ниже десятилетнего регионального среднего показателя в 3,7%.

"Риски для прогноза сместились в сторону негативных последствий и в основном вызваны опасениями эскалации напряженности в вопросах торговли. Недавно введенные США тарифы на определенные виды продукции пока еще не отразились на торговле, но последующие действия со стороны США и меры по противодействию им могут подорвать доверие со стороны бизнеса и потребителей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Возросшие процентные ставки в США могут ускорить отток капитала, хотя этот риск в определенной степени смягчается наличием большого объема ликвидности во всем регионе. К счастью, большинство азиатских стран имеют достаточно сильные позиции для того, чтобы противостоять данным вызовам", - отмечается в сообщении АБР.

Растущий объем частного долга продолжает быть предметом озабоченности в некоторых странах Азии. Исследование АБР показывает, что аккумулирование долга имеет положительное влияние на экономику только в краткосрочной перспективе. Частный долг в развивающейся Азии заметно вырос после мирового финансового кризиса, а его ограниченное влияние на выпуск продукции говорит о том, что, возможно, не весь объем дополнительного долга направляется в продуктивные инвестиции. Власти могут бороться с этим риском путем укрепления региональных финансовых систем.

Азиатский банк развития был основан в 1966 году. Его штаб-квартира находится в Маниле. В настоящее время в состав АБР входят 67 членов, в том числе 48 - из Азиатско-Тихоокеанского региона.