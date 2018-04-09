Беларусь вышла из серьезной рецессии, но фундаментальные факторы роста остаются хрупкими - ВБ

Беларусь вышла из очень серьеной рецессии, но фундаментальные факторы роста остаются хрупкими. Об этом заявил глава представительства Всемирного банка Алекс Кремер.

По его словам, белорусская экономика восстановила свой рост главным образом "за счет широкого доступа к иностранным кредитным ресурсам и изменения мировых цен на сырьевые ресурсы, а не за счет роста внутренней производительности".

В связи с эти, одной из ключевых задач Всемирного банка А.Кремер считает создание в Беларуси "продуктивного частного сектора и снижение зависимости от внешних факторов".

Глава представительства также заявил, что в рамках новой стратегии партнерства ВБ выделит республике в 2018-2022 годы $570 млн.

"Новая стратегия Всемирного банка предусматривает финансирование на $570 млн", - сказал А.Кремер.

Он уточнил, что финансирование стратегии будет сосредоточено на расширении частного сектора экономики, повышении эффективности госсектора, сферы социальных услуг, экологичности инфраструктуры.

Размер финансирования может корректироваться в сторону увеличения или уменьшения, отметил глава представительства. По данным ВБ, предыдущая стратегия была профинансирована почти на $1 млрд при начальном объеме около $500 млн.

Как проинформировал А.Кремер, в общем объеме финансирования новой стратегии программы Международной финансовой корпорации составят около $100 млн.

В рамках стратегии, в частности, предусмотрено финансирование проекта по повышению эффективности и экологичности инфраструктуры на $100 млн, которое предусматривает использование древесной биомассы для центрального отопления и выработки электроэнергии. На модернизацию систем водоснабжения и водоотведения, совершенствование системы обращения с твердыми отходами планируется направить $70 млн. В 2019 финансовом году планируется реализовать проект по повышению устойчивости энергетического сектора стоимостью $100 млн.