Последнее обновление: 05.04.2018 16:10

В работе "МосБиржи" нашли нарушения закона об инсайдерской информации

Московскую биржу оштрафовали на 300 тысяч рублей за каждое нарушение закона об инсайдерской информации. Об этом сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного.

Центральный банк проверил, как ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" исполняет законодательство о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулировании рынком.

"В ходе проверки Банком России установлены факты ненаправления инсайдерами, являющимися работниками биржи, уведомлений о совершении сделок на срочном рынке. В отдельных случаях такие уведомления предоставлялись с нарушением срока более чем на 1,5 года. Вскрыты случаи использования работниками биржи запрещенных локальными актами о предотвращении конфликта интересов программ для организации доступа к торгам", - сообщил Куренной.

Кроме того, в списки инсайдеров биржи не были включены члены ревизионной комиссии. Также отсутствовало структурное подразделение или должностное лицо, контролирующее соблюдение требований названного законодательства.

Банк России направил инсайдерам предписания, а бирже — письмо о необходимости проведения организационно-распорядительных и иных мероприятий, направленных на предотвращение указанных нарушений.

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