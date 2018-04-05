США намерены ввести санкции против российских олигархов

Администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести санкции против российских олигархов в ответ на предполагаемое вмешательство в президентские выборы и в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

По его словам, "санкции будут объявлены к концу этой недели". Однако чиновник не сообщил, сколько именно российских бизнесменов могут подпасть под американские санкции.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, США призывают другие страны сделать больше и оказать большее давление на Россию, чтобы изменить ее поведение.

"Никто не был жестче с Россией, чем действующий президент (США). Другие страны могут делать больше и должны делать больше. Мы выслали 60 российских сотрудников разведки, другие страны выслали 4-5 человек. Мы определенно считаем, что другие страны могут сделать больше и оказать давление на Россию, чтобы изменить поведение (РФ)", - сказала С.Сандерс журналистам.

По ее словам, США "продолжают быть жесткими с Россией и продолжат быть жесткими, пока не увидят изменения (в поведении России)".

"Но в то же время это было бы хорошо для всего мира, если были бы отношения (между США и РФ). Мы должны посмотреть, что будет. Это будет зависеть от поведения России", - добавила она.