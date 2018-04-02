Производственная активность в Китае в марте замедлилась максимально за четыре месяца

Активность в производственном секторе Китая в марте росла самыми медленными темпами за четыре месяца, поскольку ослабление спроса вынудило компании быстрее сокращать персонал в попытке снизить расходы, показали результаты частного исследования, опубликованные в понедельник.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственного сектора Китая, рассчитываемый Caixin/Markit, снизился до 51,0 пункта в марте с февральского значения 51,6 пункта, в то время как экономисты прогнозировали рост индекса до в 51,7 пункта.

Хотя индекс остался выше отметки в 50 пунктов, отделяющей расширение активности от спада, мартовский показатель стал самым слабым с ноября, указав лишь на незначительное улучшение условий деятельности компаний к концу первого квартала.

Результаты исследования расходятся с опубликованными в субботу официальными данными, которые указали на превзошедший ожидания рост производственного сектора в марте за счет увеличения спроса в Китае и за рубежом. Частое несовпадение результатов двух докладов, вероятно, объясняется разницей в количестве и типе опрошенных компаний.

Исследование Caixin PMI, сосредоточенное на менее крупных компаниях, указало лишь на небольшой рост производства и новых заказов при падении роста экспортных заказов до минимума 10 месяцев.

Рост юаня также мог оказать давление на более мелких экспортеров. Китайская нацвалюта выросла более чем на 3 процента к доллару с начала года после роста на 6,7 процента за 2017 год.