Объем сделок на рынке M&A стал рекордным в I квартале

Общая стоимость сделок слияния и поглощения (M&A) в первом квартале 2018 года составила рекордные $1,2 триллиона, поскольку налоговая реформа в США и ускорение экономического роста в европейских странах пробудили интерес многих компаний к рынку M&A.

Уверенности руководителям компаний также добавили рост фондовых и долговых рынков и внушительный размер накопленных денежных средств, убедив их, что сейчас самый подходящий момент для преобразований в результате слияний, сказали организаторы сделок.

“Ясность в отношении налогов устранила препятствия для ряда сделок M&A, которые имели стратегически важное значение, однако компании ждали правильного времени с точки зрения финансовой стороны”, - сказала директор JPMorgan Chase & Co по сделкам M&A в Северной Америке Ану Айенгар.

В то время как стоимость сделок M&A по всему миру в первом квартале 2018 года выросла на 67 процентов в годовом исчислении, их количество упало на 10 процентов до 10.338, показали предварительные данные Reuters. Это говорит о том, что в среднем сделки становятся крупнее.

В числе самых крупных сделок, заключенных в первом квартале - покупка американской страховой компанией Cigna Corp аптечной сети Express Scripts Holding Co за $67 миллиардов и приобретение немецким концерном E.ON SE производителя возобновляемой энергии Innogy SE у RWE AG за $38,5 миллиарда.

Объем сделок M&A в Европе в первом квартале вырос вдвое, в США увеличился на 67 процентов, а в Азии - на 11 процентов.

Ралли американского фондового рынка в первом квартале выдохлось из-за решения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на китайские товары. Стоимость акций остается высокой, но волатильность усилилась.

“Компании стали все активнее заключать сделки, имеющие большое стратегическое значение. Однако в условиях высокой стоимости акций советы директоров стали осмотрительнее относиться к крупным сделкам, так как в случае с ними сложнее убедить инвесторов в возможности роста стоимости при таких высоких котировках”, - сказал один из директоров Goldman Sachs Group Inc по глобальным сделкам M&A Джильберто Поцци.

Усилились и регуляторные риски. В марте президент США Дональд Трамп заблокировал сделку о покупке американского производителя чипов Qualcomm Inc сингапурской Broadcom Ltd за $117 миллиардов из соображений национальной безопасности. Вмешательство Белого дома подчеркнуло возросший страх США проиграть Китаю в гонке за новыми технологиями.

Препятствием для сделок становится также антимонопольное регулирование: например, Минюст США пытается заблокировать сделку о покупке медиакомпании Time Warner Inc телекоммуникационной AT&T Inc за $85 миллиардов.

“С точки зрения антимонопольного законодательства, кажется, что сейчас благоприятное время для сделок M&A, однако некоторые транзакции, которые по тем или иным причинам привлекли внимание регуляторов или политиков, могут быть проблематичными”, - сказал партнер Centerview Partners Holdings LP Джек Леви.