Последнее обновление: 29.03.2018 17:42

В Украине ликвидируют районные налоговые инспекции

Районные налоговые инспекции потеряют статус юридических лиц и присоединятся к главным управлениям ГФС в регионах. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Министерства финансов.

Как отмечается, это является первым этапом структурной реорганизации Государственной фискальной службы.

"Такая реорганизация позволяет эффективно организовать работу районов и областей", - отмечают в министерстве.

Так, в областях эффективнее выполнять аудит и работу с долгом, а в районах сосредоточатся на обслуживании плательщиков.

В министерстве также сообщили, что следующим шагом будет создание единого юрлица на уровне налогового блока ГФС.

blog comments powered by Disqus
<Февраль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627281234
567891011
Март 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627281234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Финансы
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование