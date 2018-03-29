В Украине ликвидируют районные налоговые инспекции

Районные налоговые инспекции потеряют статус юридических лиц и присоединятся к главным управлениям ГФС в регионах. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Министерства финансов.

Как отмечается, это является первым этапом структурной реорганизации Государственной фискальной службы.

"Такая реорганизация позволяет эффективно организовать работу районов и областей", - отмечают в министерстве.

Так, в областях эффективнее выполнять аудит и работу с долгом, а в районах сосредоточатся на обслуживании плательщиков.

В министерстве также сообщили, что следующим шагом будет создание единого юрлица на уровне налогового блока ГФС.