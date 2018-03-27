Лукашенко требует "не оголить" государство при реформировании Налогового кодекса. Об этом он заявил сегодня на встрече с председателем Совета по развитию предпринимательства, руководителем Аппарата Совета министров Александром Турчиным.

«У нас должна быть налоговая система действительно необременительной. Но государство должно функционировать. И второе, что абсолютно правильно и точно, нас критикуют порой за это, нам нужен Налоговый кодекс удобный, простой, чтобы люди понимали его. Но, реформируя его, чтобы мы ни в ту, ни в другую сторону крен не сделали. То есть не сделали нашу налоговую систему избыточной, чтобы она не давила на предпринимательство. И, с другой стороны, чтобы мы (это еще опаснее) не оголили государство. Нельзя оголить основные направления деятельности государства. А это – налоги, деньги», - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Лукашенко и Турчин также затронули тему создания Министерства цифровой экономики.

«Хочу с вами посоветоваться по поводу цифровой экономики и так называемого цифрового министерства. Это предприниматели внесли предложение. Вы как на это смотрите, стоит нам создавать новое министерство цифровой экономики? Хотя они и предложили финансировать его полностью. Даже больше, чем надо. Или же нам какую-то реформу провести, и министерства, которые в перспективе вообще будут работать на цифру, как-то объединить, создать мощное министерство – министерство будущего, перспективное министерство», – сказал Лукашенко.