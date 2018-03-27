Украина повысила пошлины на импорт удобрений из России

26 марта Межведомственная комиссия по международной торговле расширила действие антидемпинговых мер на импорт в Украину аммиачной селитры происхождением из России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития.

Антидемпинговая пошлина для ОАО "Дорогобуж" (входит в группу "Акрон", которую контролирует российский бизнесмен Вячеслав Кантор - ЭП) составит 29,25%, для других экспортеров и в целом для РФ - 42,96%.

Решение комиссии вступает в силу со дня публикации сообщения о нем в "Правительственном курьере".

"В рамках заседания Комиссия рассмотрела материалы относительно существующей практики поставки минеральных удобрений в Украину со стороны российских производителей и экспортеров", - говорится в сообщении.

Как отмечается, существующая практика указывает на многочисленные нарушения в процессе подготовки осуществления импорта в Украину, а также существование угрозы дальнейшего обхода действующих антидемпинговых мер в отношении нитрата аммония со стороны таких поставщиков.

"Комиссия также изменила описание товаров, к которым применяются указанные антидемпинговые меры с целью недопущения обхода этих мер со стороны российских производителей и экспортеров минеральных удобрений", - сообщает пресс-служба.

"По результатам рассмотрения материалов было установлено, что уровень применяемых окончательных антидемпинговых мер относительно импорта в Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) происхождением из РФ недостаточен для устранения демпинга, который причиняет вред украинским производителям", - говорится в сообщении.

В МЭРТ также утверждают, что комиссия "взвесила позицию всех заинтересованных сторон, в частности украинских производителей минеральных удобрений и агросектора, включая отраслевые аграрные ассоциации".

В настоящее время в отношении импорта товаров происхождением из России действуют 12 защитных торговых мер (10 антидемпинговых, 1 компенсационная и 1 специальная).