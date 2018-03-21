Росстат обнаружил рекордный за 6 лет рост зарплат перед выборами

Рост зарплат в России резко ускорился за два месяца, предшествовавших президентским выборам, сообщил в среду Росстат.

В январе средняя зарплата в стране подскочила на 13,7% по сравнению с уровнем годичной давности, в феврале - на 12,1%, а накопленным итогом за два месяца рост составил 12,9%.

В реальном выражении (с учетом инфляции) зарплаты выросли на 9,7%, оформив рекорд с 2012 года.

В среднем, согласно Росстату, граждане РФ в феврале получали 39800 рублей в месяц - на 4303 рубля больше, чем год назад.

Данные "просто шокирующие", отмечает директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов. - Похоже, перед выборами, действительно, были серьёзные вливания в бюджетный сектор".

Росстат подтверждает: зарплаты в научных организациях в январе были повышены на 21,2%, в административных учреждениях - на 13,3%, Учителя и педагоги получили прибавку в 17,8%, врачи - в 27,7%.

Сильнее других "разбогатели" работники библиотек, музеев, архивов и прочих объектов культуры, где зарплаты подскочили на 41,2% год к году.

Одновременно состоялось масштабное погашение зарплатных долгов, следует из статистики: из 3,123 млрд рублей на декабрь к марту осталось лишь 2,795 млрд.

Предвыборная щедрость в отношении бюджетников временно остановила падение доходов населения: в феврале, согласно Росстату, среднедушевой доход вырос на 2310 рублей - до 31472 рублей. В реальном выражении, с учетом роста цен и всех обязательных платежей, показатель прибавил 4,4%.

Впрочем, накопленным итогом, за два месяца 2018-го, население продолжает беднеть (на 0,8%): сказывается то, что год назад пенсионеры получали единовременную выплату в 5 тысяч рублей, из-за отсутствия которой в январе текущего года доходы населения обвалились на 7%, пишет finanz.ru.

Уровень реальных зарплат в России вышел на исторический рекорд, что, как ни странно, совсем не отразилось общем платежеспособном спросе, указывает Тремасов.

Рост розничных продаж, составлявший 3,1% в декабре, к февралю сжался в 1,7 раза и составил лишь 1,8%.