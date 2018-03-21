Латвия запретит фиктивные компании в рамках борьбы с отмыванием денег

Правительство Латвии согласовало законопроект о запрете фирм-однодневок, сказал в среду премьер-министр страны Марис Кучинскис, после того как Запад потребовал у властей страны ужесточить борьбу с отмыванием денег.

Латвия пытается восстановить доверие к своим финансовым институтам после того, как США обвинили ABLV, третий по величине банк прибалтийского государства, в отмывании денег, а глава центробанка страны был задержан по подозрению в коррупции.

ABLV, который отрицает обвинения, в феврале был ликвидирован.

“Сегодня мы договорились о запрете фиктивных компаний в Латвии, наметив сроки, которые правительство рассмотрит 3 апреля”, - сказал Кучинскис на пресс-конференции.

В случае принятия в начале апреля, как и запланировано, закон вступит в силу в мае, добавил он.

Использование фиктивных компаний широко распространено в Латвии - согласно финансовому регулятору страны их более 26.000.

Такие фирмы могут использоваться, чтобы скрыть реального владельца активов и затруднить поиски источника средств.

В Латвии насчитывается более 10 банков, которые преимущественно работают со вкладами нерезидентов, многие из них - клиенты из РФ и других стран бывшего СССР, часто использующие фиктивные компании в рамках ведения бизнеса.