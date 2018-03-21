"Белтелеком" объявил об увеличении тарифов

Компания «Белтелеком» объявила о повышении с 1 апреля тарифов на интернет и телефонные услуги.

"Тарифная политика компании «Белтелеком» направлена на максимальное сдерживание роста цен. Однако постоянное развитие телекоммуникационных технологий и обеспечение гарантированно высокого качества услуг невозможно без модернизации сети, приобретения современного оборудования, разработки новых технических решений и услуг", - говорится в сообщении.

Так, с 1 апреля стоимость услуг доступа в сеть интернет увеличится в среднем на 3%.

Неизменными останутся тарифы на наиболее востребованные в настоящее время пакетные предложения линейки «ЯСНА». Существующие тарифы сохраняются на популярные пакеты услуг «ЯСНА 35», «ЯСНА 35+», «ЯСНА 75», «ЯСНА 75+», а также на тарифный план услуг доступа в Интернет «Рекорд 25».

Будет повышена стоимость услуг телеграфной связи, международных телефонных соединений (в том числе по пропуску трафика операторов электросвязи Республики Беларусь на сети зарубежных операторов), выход на абонентов сотовой подвижной электросвязи, справочно-информационных услуг и других дополнительных услуг электросвязи.

Изменения стоимости в пределах 6% коснутся также основных тарифных планов телевидения Zala и некоторых пакетов услуг электросвязи.