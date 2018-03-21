Беларусь вводит лицензирование экспорта некоторых обработанных лесоматериалов за пределы ЕАЭС

Постановлением Совмина №206 от 20.03.2018 вводится лицензирование экспорта из Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза лесоматериалов обработанных из твердолиственных пород (черновая мебельная заготовка, доска необработанная).

Как сообщает Совмин, Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности согласовывает заявление о выдаче лицензии на экспорт лесоматериалов твердолиственных пород при наличии заключенного между названным концерном и организацией соглашения об условиях поставок лесоматериалов твердолиственных пород.

Данная мера является временной и не носит запретительный характер.

"Министерству иностранных дел в установленном порядке поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятой мере, а также внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение о применении другими государствами – членами Евразийского экономического союза мер, аналогичных данной мере. Также МИД поручено проинформировать Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о принятии настоящего постановления", - говорится в документе.

Основные пункты постановления вступают в силу через 10 дней после его официального опубликования и действуют в течение шести месяцев.