Путин поручил написать указ о вхождении России в топ-5 экономик мира

Президент России Владимир Путин поручил разработать указ, определяющий поручения по развитию страны на ближайшие 6 лет.

Документ, подготовленный по итогам послания Федеральном собранию и закрепляющий национальные цели до 2024 года, должен включать вхождение России "в число пяти крупнейших экономик мира, в том числе обеспечение темпов экономического роста выше мировых", сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

Национальные цели, согласно указу Путина, должны включать "увеличение народонаселения" и ."повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году", а также "повышение уровня жизни граждан, устойчивый рост их реальных доходов и рост уровня пенсий выше инфляции".

Количество людей, живущих за чертой бедности (13,1% населения или 19,2 млн человек), согласно проекту указа, необходимо снизить вдвое.

Национальные цели должны включать также "обеспечение комфортной среды, включая улучшение жилищных условий не менее чем 5 млн семей ежегодно", "создание условий для самореализации граждан, в том числе формирование механизмов поиска и поддержки талантов".

По данным МВФ, на 2017 год российский ВВП составлял 1,56 трлн долларов в номинальном выражении. По размеру экономики Россия занимала 11-е место в мире с долей в мировом ВВП в 2%.

В первую пятерку входили США (19,4 трлн долларов), Китай (11,7 трлн долларов), Япония (4,8 трлн долларов), Германия (3,4 трлн) и Великобритания (2,5 трлн).

Таким образом, чтобы занять место в топ-5 российская экономика должна увеличиться в 1,66 раза за ближайшие 6 лет при условии, что конкуренты будут стагнировать или падать вплоть до 2024 года, пишет finanz.ru.

Это подразумевает темпы роста ВВП на 7-8% ежегодно каждый год начиная с текущего, что в 6 раз быстрее, чем экономика выросла в 2017 году (1,4%) и почти вчетверо превышает официальный прогноз Минэкономразвития, предполагающий рост на 2,1-2,4% в ближайшие три года.