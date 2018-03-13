Технопарки РБ могут создавать фонды инновационного развития

Научно-технологические парки получили право создавать фонды инновационного развития, средства которых могут использоваться для финансирования выполняемых резидентами инновационных проектов и поддержки материально-технической базы. Соответствующий указ № 105 подписан 12 марта 2018 года.

"Появляется возможность проведения гибкой арендной политики в зависимости от уровня технологического уклада производства и срока деятельности резидентов", - говорится в комментарии к документу.

Кроме того, технопаркам и их резидентам предоставляются льготы при ввозе на территорию страны технологического оборудования для реализации проектов в рамках Государственной программы инновационного развития Беларуси.

Власти надеются, что "принятие указа позволит активизировать деятельность научно-технологических парков как центров инновационного развития и площадок для организации высокотехнологичных производств".