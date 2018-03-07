Нефть дешевеет при росте добычи, запасов сырья в США

Цены на нефть снижаются утром в среду при росте недельных запасов и добычи сырья в США, а также в условиях снижения на фондовых рынках.

К 9.17 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,85 процента до $65,23 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $62,07 за баррель, что на 0,85 процента ниже предыдущего закрытия.

Как показали данные Американского института нефти (API), запасы нефти в США увеличились на 5,661 миллиона баррелей до 426,880 миллиона за неделю к 2 марта, тогда как аналитики предсказывали прирост на 790.000 баррелей.

В фокусе внимания инвесторов – официальная статистика Управления энергетической информации (EIA), выходящая сегодня вечером.

В своем мартовском обзоре ведомство повысило прогноз добычи нефти в США и теперь ожидает, что она вырастет более чем на 120.000 баррелей в сутки до 11,17 миллиона баррелей в сутки к четвертому кварталу текущего года.

К 2019 году объем производства нефти в США увеличится на 570.000 баррелей в сутки до 11,27 миллиона баррелей в сутки, прогнозирует EIA.

Среди других факторов давления аналитики называют опасения о торговой войне, которые усилились после сообщений об уходе в отставку экономического советника Трампа Гэри Кона.